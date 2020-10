Berlin/London (dpa) - Der Generalmusikdirektor der Deutschen Oper in Berlin, Donald Runnicles, ist in Großbritannien in den niederen Adelsstand erhoben worden.

Queen Elizabeth II. würdigt damit seine Verdienste um die Musik. «Wir beglückwünschen unseren Chefdirigenten von ganzem Herzen, auch wenn es sicher einige Zeit dauern wird, bis wir uns alle an die Anrede 'Sir Donald' gewöhnt haben werden», teilte Intendant Dietmar Schwarz am Montag mit.

Die Liste der Namen war am Freitag veröffentlicht worden. Runnicles (65) stammt aus Schottland und ist seit 2009 Generalmusikdirektor der Deutschen Oper.

© dpa-infocom, dpa:201012-99-917793/3