So sicher ist es nirgendwo: Im Kreis Warendorf ist kriminalitätsmäßig so wenig los, dass die Polizei meist Däumchen dreht. Deniz (Erkan Acar), Rocky (Adrian Topol) und die anderen Gesetzeshüter eines fiktiven Kleinstädtchens, das im Film von Ahlen gedoubelt wird, hätten nichts dagegen, wenn das so bliebe. Dann aber reist Tina (Sina Tkotsch) von der Dienstaufsicht an, die in Landesauftrag Ungutes plant. Bald schon titeln die Westfälischen Nachrichten bang: „Wache 23 vor dem Aus?“

Um sich der Überflüssigwerdung entgegenzustemmen, möbeln die Kleinstadtcops die Kriminalitätsstatistik nun eigenhändig auf – mit diversen kleinen und größeren Delikten, zu denen sie auch gezielt den Obdachlosen Klaus (Bjarne Mädel) anstiften.

Regisseur Alexander Schubert, sonst Schauspieler und „heute show“-Comedian, drehte ein westfälisches Quasi-Remake der schwedischen Erfolgskomödie „Kops“ (2003), in dem dankenswerterweise mal nicht die üblichen Deutschklamottengesichter, sondern unverbrauchte Darsteller den Ton angeben – abgesehen von Mädel, der aber bekanntlich immer gut ist. Allzu viel Originalität sollte man natürlich nicht erwarten, aber als mild satirisch gestimmte Instant-Unterhaltung geht das locker durch.