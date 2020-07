Los Angeles (dpa) - Elf Jahre nach dem Tod von Michael Jackson hat seine Tochter Paris hat nun darüber berichtet, wie es ihr seitdem ergangen ist.

«Es ist 11 Jahre her, und ich bin durch die Hölle gegangen - ob es sein Tod war oder all die anderen Dinge, die ich in meinem Leben durchgemacht habe», sagte die inzwischen 22-Jährige in einer Facebook-Serie über sie und die Gründung ihrer Band The Sunflowers.

«Wenn ich nicht darüber spreche - oder es nicht in meine Musik einfließen lasse, wird es mein Leben komplett ruinieren und es wird mich besitzen [...]. Das will ich nicht», sagte sie weiter. Das musikalische Jackson-Vermächtnis ist für sie ein Richtungsweiser - lässt Paris aber auch zweifeln: «Jeder in meiner Familie macht Musik. Ich meine, ich bin eine Jackson», sagte sie. «Es macht Sinn, dass ich Musikerin bin. Aber eine Jackson, die Folk-Indie macht?»

Superstar Michael Jackson war am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol gestorben.

