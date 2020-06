Berlin (dpa) - Nach Schlagersänger Stefan Mross will jetzt auch der Neue-Deutsche-Welle-Star Markus Mörl («Ich will Spaß») seine Hochzeit live im Fernsehen feiern. Der 60-Jährige plant am 11. Juli um 20.15 seiner Partnerin, Schlagersängerin Yvonne König, das Jawort zu geben - übertragen von RTLzwei. Das teilte der Privatsender am Donnerstag mit.

Die Heirat soll «im Kreis von Familie und prominenten Freunden» auf einem Schiff auf dem Rhein stattfinden. Begleitet wird das Ganze von den RTLzwei-Reportern Alexandra Maurer und Eric Schroth. Die Sendung «Deine Hochzeit - Live!» soll kurz vor dem Start der Zeremonie beginnen.

Die Schlagersänger Stefan Mross (44) und Anna-Carina Woitschack (27) hatten Anfang Juni in einer Show im Ersten geheiratet, mehr als fünf Millionen schauten dabei zu.

