Corona versaut den Einstürzenden Neubauten das Jubiläum

Würden Sie sagen, dass Corona Ihnen Ihr Jubiläum versaut hat?

Blixa Bargeld: Und wie. Uns wurde komplett der Boden unter den Füßen weggezogen. Die Tour ist auf Frühling des kommenden Jahres verschoben: Das ist zwar ärgerlich, aber machbar. Die Krönung unseres Jubiläums aber sollte die „Phase IV“ sein. Unsere Vorgabe war, hundert Tage im Zeitraum eines Jahres zu arbeiten. Wir hatten bereits eine sogenannte chaotische Generalprobe in Potsdam organisiert, ein Konzert im Konzerthaus am Gendarmenmarkt, eine „Neubauten“-spezifische Bustour mit mir als Reiseleiter durch Berlin. Um nur ein paar geplante Dinge aufzuzählen. Das Ende dieser „Phase IV“ können wir ja aber nicht ins nächste Jahr verschieben.

Viele andere Künstler haben ihre Albumveröffentlichung verschoben. Dabei sitzen doch gerade alle zuhause und wollen neue Musik hören, oder?

Bargeld: Das liegt an der verhängnisvollen Koppelung von Albumrelease und Tour. Seit Ende der 90er Jahre funktioniert das in der Musikindustrie ökonomisch nicht anders. Die Frage ist uns auch gestellt worden, aber ich will die Platte jetzt veröffentlichen. Nicht wegen Corona und nicht wegen Corona nicht. Sie soll jetzt allen zugänglich sein.

Ich will jetzt nicht schmeicheln oder schleimen, aber ich habe in der Vorbereitung das Album jetzt dreimal gehört...

Bargeld: Sie wollen sagen, dass es gut ist?

Ich könnte es jetzt gar nicht spontan begründen, aber es hat mich überrascht und ziemlich umgehauen. Es ist ja auch das erste Studioalbum seit 13 Jahren. Das Album „Lament“ nehme ich mal raus.

Bargeld: Jedes Mal, wenn wir mit einem Album fertig gewesen sind, war ich zufrieden. Dieses Mal bin ich sogar glücklich. Aber „Lament“ ist in diesem Zusammenhang nicht ganz unwichtig. Das war eine Auftragsarbeit für ein Bühnenwerk. Und während wir es aufgenommen haben, stand immer die Frage im Raum, wie wir es live spielen können. Und genauso sind wir auch an „Alles in Allem“ herangegangen. Wir haben keine Overdubs gemacht und dieses oder jenes ergänzt, sondern die Entscheidung danach getroffen, wie wir es live auf die Bühne bringen können. Das ergibt eine andere Räumlichkeit, eine Organik. Wenn ich mir beispielsweise das Album „Haus der Lüge“ anhöre, dann ist das gut zusammengebastelt, aber das könnten wir niemals live spielen.

Ihre Supporter, also die Crowdfunding-Unterstützer, haben Sie bereits erwähnt. Denen haben Sie nicht nur das Album, sondern auch ein Buch versprochen, was jetzt der Deluxe-Version beiliegt. Und es verdeutlicht Ihren Schreibprozess. Offenbar beginnt es mit einem Moleskine-Notizbuch...

Bargeld: Vor mir liegt eine Kiste mit kleinen Moleskines, die ich immer dabei habe und aus denen das Buch entstanden ist. (Holt ein größeres und hält es vor die Kamera: Band 70) Wenn ich bereits weiß, dass ich mehr schreiben will, dann nutze ich diese Notizbücher, darin kann ich auch größer schreiben. Wenn die Moleskines vollgeschrieben sind, transkribiere ich sie auf meinem Computer und schicke die Texte einer Druckerei und lasse sie binden.

Aber im Buch zum Album sieht man auch, dass selbst da noch Korrekturen gemacht werden. Sind Sie je mit Ihren Texten zufrieden?

Bargeld: Die Bände aus der Druckerei sind für mich nur Vorversionen, mit denen ich auch am Mikrofon stehe, sie aber trotzdem noch verändere. Ich schreibe sehr langsam, dafür aber jeden Tag. Texten ist für mich wie das Komponieren, das Erfinden eines Problems. Erst mache ich mir ein Problem und dann versuche ich es zu lösen. Bei dem Stück „Tempelhof“ beispielsweise habe ich sozusagen zwei Nukleotide und dazwischen nichts. Das kann unter Umständen Monate dauern, bis ich die Sätze dazwischen finde. Und dann kann es passieren, dass ich bei einem Konzert auf der Bühne stehe und eine bessere Lösung finde.

Das erinnert mich ein bisschen an das Arbeiten von Walter Kempowski.

Bargeld: Den ich durchaus verehre. Und der spielte auch mit solchen Techniken, das stimmt. Ich habe mit dieser Systematik des Schreibens erst angefangen, als ich einen Laptop hatte. 1993. Mit unseren Supportern erstelle ich dann sogenannte Vertikale. Beispielsweise frage ich nach Wörtern, nach denen ich dann in meinem Textverarbeitungsprogramm suche. Und das zeigt mit dann beispielsweise ungefähr 86 verschiedene Dokumente bis 1993 in denen das jeweilige Wort vorkommt. Manchmal erschaffen wir zusammen auch ein Google Monster.

Was ist ein Google Monster?

Bargeld: Man sucht bei Google nach sehr profanen und banalen Halbsätzen. Dabei kommen absurde Suchergebnisse heraus, die eine Kreatur beschreiben. Wir haben auch schon Google Monster gegeneinander kämpfen lassen. Damit kann man sich köstlich amüsieren (lacht).

Ist denn der erste Song des Albums „Ten Grand Goldie“ auch so entstanden?

Bargeld: Nein, das ist ein Sonderfall. Ich habe vor 20 Jahren mal für die Einstürzenden Neubauten ein Kartensystem entwickelt — im Sinne eines Interpretations- und Navigationssystems. Das listet spezifische Instrumente oder Materialien, die wir besitzen oder auch einfache musikalische Parameter auf. Das System heißt Dave, nach dem Navi einer meiner früheren Autos. Jedes Mal, wenn wir mit Dave spielen, bedeutet das, dass jeder sich ein paar Karten herauszieht, sie für sich behält und interpretiert. Aus vier Karten kann man schon viele Kombinationsmöglichkeiten entwickeln. Diese Stücke heißen dann auch alle Dave. Das haben wir für dieses Album insgesamt zwölf Mal gemacht, elf Mal hat es funktioniert und hat irgendwo hingeführt. Und für dieses Stück — ich glaube, es war Dave 8 — hatte ich unter anderem die Karten Netz und Wissenschaft.

Und was machen Sie dann damit?

Bargeld: Die habe ich so interpretiert und kombiniert, dass ich mir aus dem Netz - von wissenschaftlichen Datenbanken - Audiomaterial einfach wegen ihrer Titel heruntergeladen habe. Ohne sie zu hören. Unter anderen aus dem Tierstimmenarchiv der Humboldt-Universität einen Vogel namens Flötenwürger. Aus dem ethnologischen Musée de l‘Homme in Paris einen Track namens „Tuareg Lullaby 1947“ und aus einer kanadischen Datenbank „Humpback Whale Tails Flip and Ship Propeller“. Es gibt eine Website, die simuliert den Klang von Molekülen. Da habe ich auch ein paar heruntergeladen.

Irre, was es alles im Netz gibt.

Bargeld: Eine Karte hieß „Anrufe“. Das kann man als Anrufung, aber als auch Telefon bzw. Telefonstimme interpretieren. Daraufhin habe ich unsere Supporter gefragt, wer sich von mir anrufen lässt: I want to harvest some words. Per Zufallsgenerator habe ich 20 ausgewählt und die haben mir dann ihre Lieblingswörter mitgeteilt. Einer meiner Favoriten ist „Kapit sa patalim“. Das ist Tagalog, eine philippinische Sprache. Eine Philippinin, die in Maryland lebt, hat mir beigebracht, dass das übersetzt „tiefster sozialer Status“ bedeutet. Gibt man es bei Google ein, wird es als „nah am Boden“ übersetzt.

Und wie ist der Titel des Liedes entstanden?

Bargeld: Ich habe immer eine Frage gestellt, auf die sie nicht so vorbereitet waren: „What‘s the last thing you heard somebody say either to you or to somebody next to you that you overheard?“ Darauf hat eine Supporterin von uns geantwortet, dass ein skandinavischer Journalist — den sie mittlerweile auch ausfindig gemacht und zu dem Thema interviewt hat — gesagt habe, er hätte einen Kollegen, den man „Ten Grand Goldie“ nennen würde. In dem Moment habe ich gewusst, das ist ein super Titel. Eine andere Frau hat gesagt, sie mag alles mit dem Wort „brechen“ wie zum Beispiel „Durchbruch“. In mein Notizbuch habe ich dann „die ganze Brecher-Familie“ notiert. Und mit diesen Anregungen, dem ganzen disparaten Material habe ich gearbeitet. Es geändert, kanalisiert, kombiniert und transformiert. Und ich weiß aus Erfahrung, dass es unglaublich schwer ist, Nonsens zu schreiben. Aber hier habe ich am Ende gedacht, dass es anfängt ein surrealistisches politisches Lied zu werden.

Beinahe dadaistisch.

Bargeld: Von mir aus auch das. Obwohl die Quellen ja nichts voneinander wissen - außer, dass sie eine Spiegelung meiner selbst sind, weil ich sie ausgesucht habe - wusste ich nicht, dass es in diese politische Richtung driften würde. Das ist ein einmaliges Ergebnis. Ich würde es auch nicht noch einmal auf diese Art versuchen, weil ich wüsste, dass es schief ginge.

Dazu ist es ein sehr eingängiges Stück. Ist das im Video eigentlich Ihre Tochter, die die Posaune spielt?

Bargeld: Ja. Auf der Platte spielen noch zwei Jazzer Trombone. Aber ich kann aus tiefster Überzeugung sagen, dass meine Tochter es besser gespielt hat. Sie hatte das viel besser drauf (lacht).

Das Stück „Möbliertes Lied“ klingt für mich wie die Befreiung einer Schreibblockade. Hatten Sie mal eine?

Bargeld: Ich habe immer wieder Schreibblockaden. Aber das, war das erste Stück mit dem wir die „Phase IV“ begonnen haben. Das war der erste Webcast mit unseren Unterstützern - wir nennen sie bewusst nicht Fans - bei dem wir alle zusammen konzentriert gespielt und improvisiert haben. Beim Improvisieren habe ich meist einen Folder dabei (zieht eine Kladde mit Unterordnern aus dem Regal und hält ihn in die Kamera) mit einem Fach „Kleine Ideen“. Dabei kamen dann die beiden Fetzen heraus: „Möbliertes Lied“ und „Um Himmels Willen: Keinen Gott!“ Das sind die beiden Nukleotide. Und dann habe ich meine Notizen nach den Begriffen „Möbel“ und „Möblieren“ durchsucht. Scheinbar habe ich die wohl bereits öfter im Hinterkopf gehabt.

Das Stück „Am Landwehrkanal“ gefällt mir sehr gut, weil es mich nicht nur gesanglich an Rio Reiser erinnert.

Bargeld: Es gibt Leute in der Band, die das nicht so gut finden (lacht). Aber die Rio-Reiser-Assoziation ist offensichtlich. Wir haben R.P.S. Lanrue angerufen und er hat Gitarre dazu gespielt. Aber er ist dem Umschnitt zum Opfer gefallen oder in der Theatersprache ausgedrückt: Es war eine unzulässige Doppelung (lacht). Rio Reiser und ich waren gut befreundet. Wir haben mal zusammen im Tempodrom „Ring of Fire“ gesungen. Er hat uns missverständlich als „astrologische Zwillinge“ vorgestellt. Wir sind aber gar keine Zwillinge, sondern beide Steinböcke mit Aszendent Löwe (lacht). Meine erste Konversation mit ihm ging tatsächlich auch um Astrologie, das muss ungefähr 1977 gewesen sein.

Reiser hat in Münster mal seine Autobiografie vorgestellt. Hinterher konnte man Fragen stellen. Und auf das Ton-Steine-Scherben-Album „IV“ angesprochen, ging er aus dem Senkel. Gibt es bei Ihnen auch eine Platte, auf die Sie nicht gut zu sprechen sind?

Bargeld: Diese Version der Einstürzenden Neubauten gibt es jetzt bereits seit 20 Jahren. Das ist die stabilste, produktivste und mir die liebste. Wenn ich mit „Z.N.S“ oder „Yü-Gung“ konfrontiert werde, dann geht mir das mittlerweile am Arsch vorbei. Ich stehe zu jedem Lied, das ich je veröffentlicht habe. Aber es ist sinnlos die jetzige Band mit der Version 1.0 zu vergleichen. Ein Kommentar, der mich ärgert - dabei habe ich ihn sogar schon vertont - dass es Leute gibt, die behaupten, seitdem Mufti (der Musiker und ehemaliges Bandmitgleid F.M. Einheit, die Red.) weg ist, ist die Musik viel verweichlichter geworden. Schaut man aber mal ins Innere der Band, sieht man, dass ich immer der Extreme war. Mufti hätte jederzeit Popmusik machen wollen. Letztendlich ist es nie dazu gekommen, weil ich das nicht wollte.

Gibt es denn keine Fans, die bei Konzerten nach Songs aus den 80er Jahren rufen?

Bargeld: Das gibt es natürlich, aber glücklicherweise wachsen unsere Fans nach. Auf der letzten Tour haben wir nur noch zwei Songs gespielt, die älter sind als diese Formation. Das hat sich in den Sets im Laufe der Jahre immer weiter ausgedünnt. Ich vermute, bei der nächsten Tour — so denn sie Post-Corona stattfinden wird — ist es dann nur noch einer.

Über dem ganzen Album schwebt das Thema Berlin. War das eine bewusste Entscheidung?

Bargeld: Dann schwebt es aber in einem Vakuum (lacht). Wenn es wie „Lament“ ein Konzeptalbum wäre, sogar Berlin-referenziell, dann wäre es eine ziemliche Mogelpackung. Es gab anfangs eine Idee und ein Stück, das hieß „Welcome to Berlin“. Das hat es aber nicht durch unsere Qualitätskontrolle geschafft und wir haben es vor Monaten bereits fallengelassen. Aber außer Titeln wie „Am Landwehrkanal“, „Tempelhof“, „Wedding“ oder „Grazer Damm“ gibt es keine Referenzen an Berlin.

Naja, „Ten Grand Goldie“ hat das Berlin-Sample.

Bargeld: Das ist das erwähnte „Tuareg Lullaby 1947“. Ich lade das herunter und dann kommt „Berlin, Berlin, Berlin, Tuareg, Tuareg“ (lacht). Das passte wie die Faust aufs Auge.