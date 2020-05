Monologe vor dem Eisernen Vorhang

„Wir sind jeden Tag im Theater, aber es kommt nichts dabei heraus!“ Der Stoßseufzer des Intendanten Dr. Ulrich Peters bezieht sich nicht nur auf die gegenwärtigen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, sondern auch auf die unklare Situation nach dem 30. Mai, wenn kleine Theater und Kinos wieder spielen dürfen. Aber zu welchen Bedingungen?

Wie das Sinfonieorchester möchten auch Schauspiel und Musiktheater in den ersten beiden Juni-Wochen zeigen, dass sie für ihr Publikum da sind. Und zwar mit einem Lieder- und Arien-Abend und einem Monolog-Programm vor dem Eisernen Vorhang. „Wir warten auf die offizielle Genehmigung“, sagt Peters. Dabei geht es nicht allein um die Mitarbeiter des Theaters, sondern auch um die Zuschauer. „Man redet derzeit über die Zahl 90 im Großen und 60 im Kleinen Haus“, erzählt der Intendant und setzt darauf, dass sich noch vieles entwickeln wird. „Derzeit sind die Ränge gesperrt.“

Not-Spielplan für 2020

Was zu Beginn der nächsten Spielzeit wird, kann erst recht noch niemand sagen. Peters selbst hatte bereits die Operette „Der Vetter aus Dingsda“ inszeniert, die Endproben waren im Gange – und dann kam Corona. Natürlich soll das Stück möglichst bald gespielt werden; Wagners „Walküre“ hingegen wird auf den Winter 2021 geschoben. Was ein Not-Spielplan für den Rest des Jahres 2020 bedeutet, müssen die kommenden Monate zeigen.

Wahl des Intendanten im Juni Wegen der Corona-Krise haben sich die Sitzungstermine in Münster und damit auch die Vorstellungsrunden mit den Kandidaten für das Amt des Generalintendanten verschoben. Am 17. Juni werden Kultur- und Personalausschuss tagen. Dann stellen sich die drei Finalisten, Prof. Ludger Engels (Ludwigsburg), Dr. Katharina Kost-Tolmein (Lübeck) und Xavier Zuber (Bern/Schweiz) vor. Der Rat der Stadt Münster tagt dann eine Woche später, am 24. Juni. Gut möglich, dass die Wahl dann reine Formsache ist und der OB nach der Bestätigung durch den Rat nur noch den Blumenstrauß überreichen muss. ...

Und ein spezielles Problem bei all den Einschränkungen wird auch diskutiert: Was wird aus den Terminen privater Anbieter wie dem Konzertbüro Schoneberg oder der Agentur Weverinck oder der freien Szene? „Wir haben uns die Entscheidung, sämtliche Gastspiele im Theater Münster für den Herbst 2020 abzusagen, wahrlich nicht leicht gemacht, so wenig leicht wie die Absage ganzer, seit langem geplanter Eigenproduktionen“, erklärte Peters gestern gemeinsam mit Generalmusikdirektor Golo Berg und Verwaltungsdirektorin Rita Feldmann.

Es gehe um Planungssicherheit, und sie seien überrascht, dass „einige wenige Gastspielpartner kein Verständnis für diesen Schritt zeigen“. Bei einer Normalisierung der Situation kämen selbstverständlich alle Partner wieder zu ihrem Recht.