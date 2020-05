Gesellschaft der Musik- und Theaterfreunde: „Helfen, wo Not am Mann ist“

Für die Kulturszene Münster beginnt Ende Mai/Anfang Juni auf vielen Ebenen ein höchst vorsichtiger und behutsamer, den Corona-Anforderungen gemäßer „Neustart“. Doch die Unsicherheit, was unter welchen Bedingungen funktioniert und beim Publikum ankommt, bleibt und wird wohl auch das zweite Kulturhalbjahr nach den Sommerferien prägen. Darüber sprachen wir mit Dr. Wolfgang Weikert, dem Vorsitzenden der Gesellschaft der Musik- und Theaterfreunde Münsters und des Münsterlandes.

Wie schätzen Sie die derzeitige Situation aus Sicht der Gesellschaft der Musik- und Theaterfreunde Münsters und des Münsterlandes ein?

Weikert: Was weltweit gilt, trifft in voller Härte auch für Münster zu. Die Bilder von leeren Theatern kennzeichnen überdeutlich die gegenwärtige Krise, sie zeugen von einem bedrückenden Verstummen, das weitaus existenzieller ist als wirtschaftliche Einbrüche. Eine Gesellschaft scheint gerade ihre Orientierung zu verlieren. Niemand weiß so recht, wie es weitergehen soll. Der Sehnsucht nach Normalität steht vielmehr die düstere Ahnung gegenüber, dass nichts mehr so sein wird, wie es vor Ausbruch der Pandemie war. Gleichzeitig spürt man um so mehr, dass die Aura des Theaters durch nichts zu ersetzen ist.

Die Diskussion um eine Wiedereröffnung des Theaters Münster nimmt, wie Sie ja sicher bemerkt haben, deutlich an Schärfe zu ...

Weikert: Gerade jetzt sollte es unter allen Kulturschaffenden eine große Welle der Solidarität geben. Streitereien zwischen Theater und Freier Szene kommen da eher zur Unzeit, zumal die Wogen gerade an dieser Front weitestgehend geglättet schienen. So verständlich alle Standpunkte sind: Hier hätte man im Vorfeld kommunikativ sensibler agieren können. Ich bin aber sicher, dass sich da noch für alle Seiten tragbare Kompromisse finden lassen.

Gesellschaft der Musik- und Theaterfreunde Die Gesellschaft der Musik- und Theaterfreunde Münsters und des Münsterlandes ist ein eingetragener Verein und wurde bereits im Jahr 1952 gegründet. Zu dieser Zeit setzte sich die Gesellschaft maßgeblich für den erfolgreichen Wiederaufbau der Städtischen Bühnen Münster ein. Seit der Intendanz von Dr. Ulrich Peters heißen die Städtischen Bühnen Münster schlicht und präzise „Theater Münster“. Auch heute noch bezieht die Gesellschaft, die nach Auskunft ihres Vorsitzenden Dr. Wolfgang Weikert rund 200 Mitglieder zählt, einen festen Standpunkt, wenn es um kulturpolitische Maßnahmen geht: So fördert sie Künstler und Projekte des Theaters Münster und der freien Theaterszene. Sie ergreift die Initiative, wenn vor oder hinter der Bühne finanzielle Hilfe benötigt wird. Zudem trägt sie mit eigenen kulturellen Veranstaltungen zur Steigerung der Anziehungskraft Münsters als Kulturzentrum bei. Das Rückgrat der Gesellschaft bilden engagierte Bürger Münsters und des Münsterlandes, die um die elementare Bedeutung von Musik und Theater für die Kultur wissen, und sie fördern und bewahren möchten. Um diese Zielrichtung einzuschärfen und die Musik- und Theaterszene in Münster und im Münsterland weiterhin zu beleben, bietet die Gesellschaft ihren Mitgliedern Anlässe zur Begegnung, verbunden mit der Freude an Theater und Musik. ...

Die Spiel- und Zeiträume für Aufführungen werden ja ganz offensichtlich gerade im zweiten Halbjahr 2020 denkbar knapp ausfallen ...

Weikert: Konsequenzen wird das gegenwärtige Dilemma für den kommenden Spielplan des Theaters ohnehin haben. Die Anzahl der Produktionen wird schrumpfen, die Kapazitäten in den Zuschauerräumen werden sich mindestens halbieren. Die Aufführungen werden gegebenenfalls nur etwa eine Stunde dauern, die Pausen entfallen. Um mehr Zuschauer zu erfreuen, könnte vielleicht mehrmals hintereinander gespielt werden. Betroffen wird sicher auch das Orchester sein. Das barocke und frühklassische Repertoire, das häufig ohne Chor und mit kleineren Besetzungen auskommt, könnte da sogar gestärkt aus der Krise hervorgehen. Last but not least wird sich unter Corona-Vorzeichen auch Tanztheater verändern, sich geradezu neu erfinden müssen. Ganz ohne Gruppenszenen, vollkommen ohne Berührungen kann es auch hier nur kleine, bescheidene Formate geben.“

Welche Möglichkeiten bieten sich in den nächsten Monaten mit Blick auf die gesamte Kulturszene Münsters, und was muss die Stadt jetzt tun?

Weikert: Alle sind nun gefordert, kreativ über neue Konzepte nachzudenken. Das gilt auch und besonders für die Kulturfördervereine, die in und nach der Corona-Krise wichtiger denn je sein werden; denn durch die Absage fast aller Kulturveranstaltungen bis in den Sommer steht vielerorts die Existenz kultureller Einrichtungen mit ihrem Personal und vieler Kulturschaffender auf dem Spiel. Es drohen irreversible Verluste einer einzigartigen Kulturlandschaft. Das trifft besonders die Freie Szene. Die Kommune wird kaum zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen können. Da wäre es schon ein schönes Signal, wenn die im Haushalt zur Verfügung gestellten Finanzmittel auch bei Nichtdurchführung von Projekten jetzt nicht zurückgefordert würden.

Was kann in diesen Monaten speziell die Gesellschaft der Musik- und Theaterfreunde Münsters und des Münsterlandes nun anbieten?

Weikert: Die Gesellschaft der Musik- und Theaterfreunde hat schon in der Vergangenheit vielfältig gefördert. Dabei ging es aber in der Regel um Projektförderungen und nicht um die Sicherung von Existenzen. Unter den gegebenen Umständen sieht sich unsere Gesellschaft besonders verpflichtet, tätig zu werden und im Rahmen ihrer bescheidenen Möglichkeiten da zu unterstützen, wo besonders Not am Mann ist.In diesem Zusammenhang erscheint es legitim, ein wenig Werbung in eigener Sache zu machen und um Mitglieder zu werben, damit die Hilfe möglichst effektiv ausfällt. Die relativ kleinen Jahresbeiträge (60 Euro für das Einzelmitglied/90 für Ehepaare) führen in Summe dann doch zu durchaus namhaften Erträgen, die nahezu eins zu eins an die notleidende Kulturszene weitergeleitet werden.