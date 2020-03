Köln (dpa) - Das war ein kurzer Tanz: Für die Rapperin Sabrina Setlur ist «Let's Dance» schon nach drei Folgen vorbei. Die 46-Jährige musste gehen, nachdem sie und ihr Tanzpartner mit einem Cha-Cha-Cha nicht überzeugen konnten.

Dabei hatte sie von der Jury genauso viele Punkte bekommen wie etwa der Ex-Fußballprofi Ailton (46). Doch am Ende machten die Stimmen des Publikums den Unterschied zu Gunsten des Teams Ailton.

Doch auch der musste einstecken. Nach seinem langsamen Walzer kritisierte Juror Joachim Llambi den ehemaligen Mittelstürmer recht deutlich: «Früher bei Werder Bremen haben Sie sich ja auch nie bewegt.»

Auch Laura Müller und ihr Freund Michael Wendler bekamen wieder einmal ihr Fett weg. Eine Steilvorlage war für Llambi die Rumba von Ulrike van der Groeben und ihrem Tanzpartner Valentin Lusin. Dem Juroren fehlte die Chemie zwischen den beiden: «Ja, ich weiß, er ist 30 Jahre jünger. Da gibt es andere, bei denen klappt das auch. Wir haben sogar welche im Studio.» Woraufhin die Kamera auf den DJ Michael Wendler (47) schnitt, dessen 19-jährige Freundin Laura Müller in dieser Staffel mittanzt. Die beiden lächelten nur gequält. Müller nutzte denn auch den Einspieler vor ihrem Tanz, um auf den Hass aufmerksam zu machen, der ihr im Netz entgegenschlage. Für ihre Tanzeinlage gab es jedoch keine Häme, sondern viel Applaus und Zuspruch von der Jury.

Auch Publikumsliebling Ilka Bessin und ihr Tanzpartner Erich Klann nutzten ihre Einlage für eine Botschaft. Klann tanzte zum Song «Respect» von Aretha Franklin in einem Fatsuit - einem aufblasbaren Kostüm. Bessin kam eine Runde weiter, Jurorin Motsi Mabuse lobte den Charme, den Bessin mitbringe, wünschte sich aber, dass die Komikerin noch mehr «ausflippe».

In die Favoritenrolle unter den verbliebenen zwölf Paaren tanzte sich aber Lili Paul-Roncalli. Schon der Tango in der vergangenen Woche hatte die Herzen der Jury und des Publikums höher schlagen lassen. Nach dem umjubelten Jive am Freitagabend geht sie nächste Woche als eine der Favoritinnen in die 70er-Jahre-Mottoshow.