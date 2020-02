Kopenhagen (dpa) - US-Rapper Kendrick Lamar («Humble») tritt im Sommer beim größten Musikfestival Nordeuropas im dänischen Roskilde auf.

Der 32-Jährige wurde von den Veranstaltern am Donnerstag gemeinsam mit zahlreichen weiteren Musikern und Bands zum Line-up des mehrtägigen Festivals hinzugefügt, darunter auch Charli XCX und The Strokes. Bereits zuvor war bekanntgegeben worden, dass US-Sängerin Taylor Swift diesmal in Roskilde dabei sein wird.

Das Roskilde-Festival findet in diesem Jahr vom 27. Juni bis 4. Juli und damit zum 50. Mal statt. Das Durchschnittsalter der Headliner ist nach Angaben der Veranstalter diesmal das jüngste jemals bei dem Festival.