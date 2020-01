Terrence Malick ist der große Rauner des US-amerikanischen Kinos. Seit seinem Meisterwerk „The Tree of Life“ sind seine Filme zunehmend esoterischer geworden: murmelnde Stimmen aus dem Off, vage ineinandergeschobene Plot-Fragmente, eine diffus spirituelle Sinnsuche. Zuletzt grenzte diese Masche ans Nervtötende. Zum Glück hat sich der 76-Jährige diesmal einem greifbareren Thema gewidmet: der Lebensgeschichte des katholischen Landwirts Franz Jägerstätter aus dem oberösterreichischen St. Radegund, der sich aus Gewissensgründen weigerte, für die Wehrmacht zu kämpfen, deshalb inhaftiert und 1943 wegen „Zersetzung der Wehrkraft“ hingerichtet wurde. 2007 wurde er seliggesprochen.

"Szenen, die in die heutige Zeit weisen"

Fast drei Stunden nimmt sich Malick Zeit dafür, weite Teile davon nimmt er in bewährter Weitwinkeloptik die Landarbeit und das bescheidene Leben der Bauernfamilie in den Blick. Gedreht wurde in Südtirol, und wie sich diese Landschaft in Ma­licks schwelgerischer Ästhetik in etwas beinahe Jenseitiges verwandelt, ist grandios. Später geht es vor allem um den Briefwechsel zwischen Franz und Fani, die die Gründe für die Standhaftigkeit ihres Mannes, der jegliches Hassgebrüll und Kriegsgetrommel als Todsünde betrachtet und seine Heimat im Reich Gottes verortet, sofort nachvollziehen kann – und im Dorf von den Nazi-Mitläufern attackiert wird. Es sind Szenen, die in die heutige Zeit weisen, in der das Wort „Moral“ von rechts längst wieder als Schimpfwort benutzt wird.

Bewertung "Ein verborgenes Leben": Drama von Terrence Malick. Mit August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon. (3 Std.) Bewertung: 4 von 5 Sterne. ...

Am Rande dieses wuchtigen-poetischen Dramas, über das Malick religiös konnotierte Musik von Händel, Dvořák, Pärt oder Górecki legt, tauchen Sophie Rois, Tobias Moretti, Ulrich Matthes, Maria Simon, Bruno Ganz (in seiner letzten Rolle), Martin Wuttke und sogar Dieter Kosslick auf – doch die Leinwand gehört August Diehl, der seinem Jägerstätter eine faszinierende Unbeirrbarkeit verleiht. Fast so etwas wie ein inneres Leuchten. Sehenswert.