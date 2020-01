Pünktlich zum 100. Geburtstag der Kinderbuchgeschichten von Hugo Lofting geht der Arzt, der mit den Tieren spricht, wieder auf Filmkurs. Doch der als turbulenter Familienfilm angekündigte Spaß „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“ ist ziemlich holprig geraten, stolpert in Schnitt und Regie mächtig umher und schwankt auf der titelgebenden Bootsreise in Dramaturgie und Charakterisierung der Tiere. Dabei sollten die Fell- und Pelzträger doch die Hauptrollen spielen.

Andere haben es besser gemacht

Da hatten es die Vorgänger besser. Bereit 1928 schuf die deutsche Scherenschnittkünstlerin Lotte Reiniger bezaubernde Silhouettenfilme um einige der putzigen Tiere. In den 90ern brachte Eddie Murphy modernen Touch ein. Der eigentliche Bezugsfilm ist das Musical „Dr. Dolittle“ (1967) mit Rex Harrison („My Fair Lady“), der den viktorianischen Arzt und Gentleman charmant verkörperte und sang.

Robert Downey Jr. als Tierflüsterer nun singt nicht, hat aber als Produzent das viktorianische Dekor in der Verspieltheiten der Kulissen beibehalten, so dass alles so aussieht wie in Jackie Chans Version von „In 80 Tagen um die Welt“ (2004). Downeys Dolittle ist verschroben, ein Zausel und sympathischer Kauz, aber auch eitel, und pendelt zwischen seinen Rollen als Iron Man und Sherlock Holmes und als elegantere Version von Jack Sparrow.

Den genannten Filmen kann der neue Doktor nicht das Wasser reichen, was auf die Produktionsgeschichte mit ausführlichen Nachdrehs, zwei Regisseuren unterschiedlichen Temperaments und dem zeitweise fehlenden Downey (oft von hinten zu sehen) zurückzuführen ist. Für Kinder unpassende zynische Momente wechseln mit albernen Witzen und behäbigen Szenen.

Bewertung "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle": Komödie von Stephen Gaghan. Mit Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen. (1 Std. 42 min.) ...

Verdient haben es die gut CGI-animierten Tiere nicht. Der kluge Papagei, der Eisbär, der Gorilla, die Ente, der Strauß und ein sich rächendes Eichhörnchen, das auf hoher See das Logbuch führt, wollen schließlich die vergiftete junge Königin Victoria mit der Frucht des Edenbaums retten. Bis es soweit ist, flüchten sie vor einem Kriegsschiff mit Hilfe eines Wals und Downey reitet auf Strauß und Giraffe. Na dann!