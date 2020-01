In der Welle französischer Wohlfühlfilme ist „Die Kunst der Nächstenliebe“ ein besonders penetranter Beitrag. Da rast die Powerfrau Isabelle (Agnès Jaoui, „Lust auf Anderes“) als Inbild von Selbstlosigkeit durch ein zunehmend abstruseres Geschehen, dessen „gute Absichten“ (Originaltitel) verpuffen, weil Aktionismus eben kein Allheilmittel ist.

Bewertung "Die Kunst der Nächstenliebe": Drama/ Komödie von Gilles Legrand. Mit Agnes Jaoui, Alban Ivanov, Tim Seyfi (1 Std. 43 min.) Bewertung: 2 von 5 Sterne ...

Zur Illustration: Isabelle hilft bei der Suppenküche (Klischee) und arbeitet als Lehrerin in einem Sozialzentrum (Klischee), wo sie animiert, motiviert und die Nerven anderer strapaziert. Als Kollegin Elke (Claire Sermonne) sie an Eifer übertrifft, wächst in Isabelle die Eifersucht. Sie organisiert ein Wohltätigkeits-Wettrennen und kostenlose Fahrstunden für Schüler, die kaum lesen können. Über der „sozialen Fahrschule“ vergisst sie die Familie.

Fade Inszenierung

Das ist von Regisseur Gilles Legrand fad inszeniert, ohne szenische Einfälle und den Biss echter sozialer Komödien. Peinlich ist die schleimige Würdigung von Angela Merkel. Größter Fehler der offensichtlich nur an einer Idee hängenden Geschichte um Sorgen und Zwangsspaß ist der Charakter von Isabelle, die durchweg unsympathisch bleibt und eben nicht mitreißt. Fad.