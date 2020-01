In Echtzeit durch das Niemandsland

Neues aus den Schützengräben! Ein aktueller Trend nicht nur in Kunst und Virtual-Reality-Technik, sondern auch im Kriegsfilmgenre ist die sogenannte Immersion: ein geradezu wirklichkeitsobsessives Eintauchen der Zuschauer in das, was ihnen vorgesetzt wird, in diesem Fall also ins Kriegsgeschehen. So ließ Christopher Nolan dem Publikum von „Dunkirk“ das Bombardement nur so um die Ohren fliegen, und Peter Jackson kolorierte für „They Shall Not Grow Old“ altes Filmmaterial aus dem Ersten Weltkrieg nach, womit er die Soldaten aus monochromer Fotoalbenverstaubtheit heraus- und verstörend nah an die Zuschauer heranholte.

„Skyfall“-Regisseur Sam Mendes geht nun noch weiter. Er erzählt die fiktive (aber auf Erzählungen seines Großvaters beruhende) Geschichte zweier junger britischer Unteroffiziere, die im April 1917 an der Westfront als Boten durchs Niemandsland zwischen den Linien stolpern, in Echtzeit und langen Plansequenzen, fast ohne sichtbare Schnitte. Permanent werden die jungen Männer von der Kamera umkreiselt, während sie ihrem Ziel entgegenmarschieren: einem von der Kommunikation abgeschnittenen Infanterieregiment mitzuteilen, dass das deutsche Heer, versteckt in der Siegfriedstellung, die Briten in eine tödliche Falle locken will.

Wie von Level zu Level

Technisch ist das herausragend inszeniert, fast hat es die Anmutung eines Videospiels: Am Anfang bekommen Schofield (George Mac­Kay aus „Captain Fantastic“) und Blake (Dean-Charles Chapman aus „Game of Thrones“) ihren Missionsauftrag, dann rennen sie los. Wie von Level zu Level hüpfend müssen sie jede Menge Gefahren überstehen: abstürzende Flugzeuge, Heckenschützen, Flüsse voller Leichen, ein paar Überlebende.

Dabei hat Mendes durchaus Überraschungen parat, wozu auch gehört, dass die angekündigten Stars (darunter Colin Firth und Benedict Cumberbatch) nur winzige Auftritte haben. Der Film gehört ganz den beiden Soldaten auf ihrem Botengang – und den Zuschauern, die mit ihnen durchs verheerte Gelände pirschen. Wer großes Schlachtenscharmützel sucht, ist im falschen Film: „1917“ ist eher ein kammerspielhaftes Road-, nein: Walk-Movie, dessen formale Vorgabe, ohne erkennbare Schnitte auszukommen, nur anfangs wie ein Gimmick wirkt, gegen Ende dann aber, wenn sich die Erschöpfung auf die Betrachter überträgt, eine verblüffende Wirkung entfaltet. Sehenswert.