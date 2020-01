Til Schweiger mal anders

Zuletzt noch Geballer in Hamburg, nun Jugendlichen-Bekehrung auf Neuwerk. Die Fans erlebten einen recht krassen Schwenk beim sechsten „Tatort“ mit Til Schweiger. So actionarm wie vorab angekündigt war der Krimi dann aber auch nicht, wie die Ballerei auf dem Rastplatz bewies, als einer von zwei Kronzeugen erschossen wurde, die Kollege Yalcin Gülmer (Fahri Yardim) in ihr Versteck bringen sollte.

So landete Musiker Tom (gut: Ben Münchow) auch auf Neuwerk, wo sich die Situation dann hübsch zuspitzte und Nick Tschiller zum Macher am Handy wurde.

Unvermittelte Rückblicke und überflüssiges Befindlichkeits-Blabla mit Laura Tonke als Pädagogin – das irritierte anfangs.

Zum Glück trieben Gümers Ermittlungen in Hamburg, die zu einem Pädophilenring führten, die Geschehnisse klug voran, wobei ihm insbesondere die neue Kollegin Robin (Zoe Moore) keck in die Parade fuhr.

Das Finale war dann eher eines der absehbaren Art. Insgesamt: Kein Hochkaräter, aber durchaus unterhaltsam.