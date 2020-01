Baden-Baden (dpa) - Sarah Connor hat mit «Herz Kraft Werke» die Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts zurückerobert. In der vergangenen Woche lag die Popsängerin noch auf dem dritten Platz.

Von Sechs auf Zwei verbessern sich Max Raabe & Palast Orchester mit ihrem «MTV Unplugged»-Album, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte. Die drittbesten Verkaufszahlen erzielte der Soundtrack zum Kinofilm «Die Eiskönigin 2».

In den Single-Charts schafft es die australische Musikerin Tones And I mit «Dance Monkey» wieder ganz nach oben. Es ist laut GfK Entertainment ihre zehnte Nummer-eins-Woche bei den Singles. Auf den nächsten Plätzen folgen The Weeknd («Blinding Lights») und Apache 207 («Roller»). Vorwochensiegerin Mariah Carey («All I Want For Christmas Is You») hat sich dagegen wieder aus der Top 100 verabschiedet.