Erschütterndesinstrumentales Requiem

Fast ein Vierteljahrhundert musste verstreichen, bis das Gewandhausorchester Hans Werner Henzes „Tristan“ – Préludes für Klavier, Tonbänder und Orchester erneut in sein Programm aufnahm. Im November 1996 hatte Kurt Masur im Rahmen eines Porträtkonzertes zum 70. Geburtstag des aus Gütersloh stammenden Komponisten dieses Werk erstmals in Leipzig vorgestellt. Und jetzt besorgte der namhafte österreichische Dirigent Franz Welser-Möst zusammen mit dem russischen Pianisten Igor Levit eine Wiederaufführung der gewichtigen Komposition.

Die Keimzelle der „Tristan“ – Préludes ist ein umfangreiches Klavierstück aus Henzes Feder, dessen thematisches Material sich auf Wagners „Tristan und Isolde“ bezieht. Ist die Oper des Bayreuther Meisters aber von Glut erfüllt, so eignet Henzes Tonsprache eine gewisse Kühle. Gleichwohl rührt das Klavier-Prélude an persönlichste Gefühlsregungen des Tonschöpfers, die später in der sinfonischen Gestaltung seiner „Tristan“ – Préludes noch entfaltet werden sollten. Facettenreich ist deren Ausdruckspalette, die sich zwischen zarter Tristan-Klavier-Lyrik, einem computerbehandelten alten florentinischen Tristan-Klagelied und schwärmerisch glühender Liebes- und Todessehnsucht bewegt.

Das 1973 als Orchesterpartitur vollendete Werk, ein Hauptwerk in Henzes sinfonischem Schaffen, steht zwischen den Genres Klavierkonzert und Orchestersuite. Das Opus zeigt den Tondichter in konflikthafter Auseinandersetzung mit Wagner. Die leidenschaftliche Tonsprache des Romantikers ist ins Kühle, Harte, ja Schockierende gewandelt. Henze schuf hier unter dem Eindruck tragischer politischer und persönlicher Ereignisse (Errichtung der Militärdiktatur in Chile, der Feuertod seiner ihm nahe stehenden Librettistin Ingeborg Bachmann) ein erschütterndes instrumentales Requiem – Ausdruck seiner Entrüstung und seines Protestes gegen Gewalt und Tod. Dass musikdramatisches und konzertantes Gestalten bei Henze nicht selten durch unterschwellige Fäden miteinander verbunden sind, wurde hier deutlich. Faszinierend, mit welcher Einfühlung und Flexibilität Welser-Möst das Gewandhausorchester durch die verschlungenen Wege der Partitur führte und dabei die Klaviersoli (hervorragend: Igor Levit), die Tonbandeinspielungen und das sich zu großen Steigerungen aufschwingende Orchester koordinierte.

So überzeugend der Dirigent mit den Gewandhäuslern die der Henze-Partitur eingeschriebenen Gefühlsregungen der Verzweiflung und des Wahns zu verdeutlichen vermochte, so detailliert gestaltete er auch in Richard Strauss‘ klangsinnlich opulenter Sinfonia domestica, geradezu ein Gegenstück zum Opus von Henze, die heiter-beschaulichen Harmlosigkeiten eines sinfonischen Familienidylls in epischer Breite.