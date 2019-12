Milde wie in einer Versicherungswerbung hängt das Licht über New York, als die junge Mutter Clara (Zoe Kazan) mit ihren zwei kleinen Söhnen im Big Apple eintrifft. Auf der Flucht vor dem prügelnden Ehemann, der auch Hand an die Kinder legte, landet sie mittellos in der Metropole. Übernachtet wird im Auto, zu essen gibt’s Häppchen, die Clara von Restaurantbuffets stiehlt.

Ein deprimierendes Sozialdrama? Nein. Die dänische Autorenfilmerin Lone Scherfig, bislang als ernstzunehmende Filmemacherin bekannt („Italienisch für Anfänger“), hat sich für die Kitschversion entschieden. Kaum ist Clara in New York, trifft sie auf lauter nette Menschen: die Krankenschwester Alice (Andrea Riseborough, „Oblivion“), die nebenher noch eine Selbsthilfegruppe leitet und in der Suppenküche knechtet, den Knastentlassenen Marc (Tahar Rahim, „Ein Prophet“), der sofort eine Anstellung als Restaurantleiter findet, einen engagierten Anwalt sowie den verschmitzten Maître (Bill Nighy) jenes russischen Restaurants, in dem all diese Figuren aufeinandertreffen. Weil das Drehbuch es so will.

Ein Melodram über die titelgebende Barmherzigkeit von Fremden ist per se keine schlechte Sache, zumal in Zeiten anschwellender Hassgesänge, doch was Scherfig hier vorlegt, ist so sehr mit Kitschglasur zugeschmiert und Puderzucker eingestäubt, dass man sich fragt, ob versehentlich das Herzkino aus dem Schwiegermutterfernsehen auf die Leinwand projiziert wird. Aber Schwiegermütter haben Besseres verdient als dieses träge vor sich hinschlurfende Lauterkeitsfilmchen, in dem kein echter Konflikt erkennbar ist, der einzige Böse karikaturenhaft als solcher herausgestellt wird und sich jedes Problem so sehr in seliges Wohlgefallen auflöst, dass der Film die Grenze zur Verlogenheit mehrfach überschreitet. Reale Probleme wie Obdachlosigkeit, Missbrauch und soziale Isolation werden dabei fahrlässig verharmlost: Alles nicht so schlimm, solange dir nur der lustige Russe die Salontür öffnet.