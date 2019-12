Der letzte „Jumanji“-Film war der fünfterfolgreichste Kinofilm des Jahres 2017 – ein Triumph, mit dem niemand gerechnet hatte. Der erste Film (mit Robin Williams) lag da schließlich schon mehr als zwei Dekaden zurück und auch dessen inoffizieller Nachfolger, das ziemlich schöne Kinderabenteuer „Zathura“, ganze fünfzehn Jahre.

Doch mit der richtigen Besetzung und cleveren Ideen kann nun mal jedes Sequel funktionieren. Jake Kasdans „Willkommen im Dschungel“ hatte da einiges richtig gemacht: Die Idee vom Brettspiel, das Menschen in die eigene Spielwelt zieht und dort gefangen hält, wurde in die Videospielszeitalter übertragen, und anstelle der jugendlichen Spieler hetzten ihre Avatare durch den virtuellen Dschungel.

Diese fielen amüsant gegensätzlich aus: Der schüchterne Spencer fand sich als kerniger Archäologe Bravestone (Dwayne Johnson) wieder, Sportler Fridge als kleinwüchsiger Zoologe Mouse (Kevin Hart), Mauerblümchen Martha als Lara-Croft-mäßige Amazone (Karen Gillan) und Schulschönheit Beverly gar genderübergreifend als dicklicher Kartograph (Jack Black). Gemeinsam bestanden sie ein lebensgefährliches Abenteuer, nein: „Game“, danach wurde das Spiel vermeintlich zerdeppert.

Im Blockbuster-Zeitalter geht so was natürlich nicht, weshalb die jungen Leute erneut im Jumanji-Spiel landen, nur dass die Sache mit den Avataren einmal durchgeschüttelt wird und zwei gut abgehangene Altstars mitmischen: Weil Spencers Opa (Danny DeVito) und dessen knarziger Kumpel Milo (Danny Glover) auch ins Spiel gesogen werden, landen sie in den Körpern von Bravestone und Mouse, während als Spencers Avatar nun die Trickdiebin Ming dient und Beverly im Körper eines, nun ja, Pferdes endet.

Besonders die Kabbeleien von Johnson und Hart, die sich greisenhaft benehmen müssen wie Großväter mit Hüftleiden, retten den (wieder von Kasdan inszenierten) Film über die Ziellinie, der ansonsten im routinierten Abenteuerfilmmodus von Wüsten- zu Schneegebirgs-Level springt und mit Rory McCann (dem „Bluthund“ aus „Game of Thrones“) seinen Bösewicht lieblos verschenkt. Egal. Als Advents-Entertainment ohne große Nachwirkungen geht das locker durch.