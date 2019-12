München (dpa) - Die Sängerin Lea will trotz ihres Erfolgs nicht groß Pläne schmieden. «Ich mache alles, was mich glücklich macht, womit ich der Welt irgendwie was Gutes geben kann», sagte die 27-Jährige am Mittwochabend bei der Verleihung des Audi Generation Awards in München.

Der Tipp der Sängerin («Zwischen meinen Zeilen»), die mit ihrer Musik über YouTube bekannt wurde und mittlerweile in Berlin lebt: «Einfach nicht so viele Sorgen machen, viel mehr versuchen, im Hier und Jetzt zu sein.»

Eine der schönsten Erfahrungen war für Lea demnach ein Konzert in Saarbrücken - 200 hatten Platz, 4 Leute kamen, wie sie sagte. Anfangs sei das seltsam gewesen und sie habe sich gefragt, wie man so einen Abend anfängt: «Sage ich erst mal 'Hey, wollen wir erstmal alle einen Kaffee trinken und uns ein bisschen unterhalten?'».

Sie habe dann einfach gespielt. Schließlich hätten sich die vier Leute den Abend freigehalten und seien ins Konzert gekommen, um ihre Musik zu hören. «Mittlerweile spiele ich vor 3000 Leuten, und denke mir, wie verrückt ist das, wie kann das sein!»

Lea wurde in der Kategorie «Musik National» geehrt. Weitere Preise gingen an den Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul, den Sänger Tim Gregory und die Schauspielerin Ruby O. Fee. Preisträger früherer Jahre waren unter anderem der Fußballer Thomas Müller, die Schauspielerin Hannah Herzsprung oder der Sänger Andreas Bourani.