Peter Kraus in der Halle Münsterland umjubelt

„Ich denk’ immer gern an Euch“, mit dieser Zeile lässt Peter Kraus (80) seine letzte Elvis-Presley-Ballade „Always On My Mind“ in der Halle Münsterland ausklingen. Seine Fans, die sich davor schon zu einem letzten knalligen Potpourri am Bühnenrand versammelt haben, ahnen, dass das vielleicht wirklich ein persönlicher Abschied für immer sein könnte. Denn schon zu Beginn hat Peter Kraus, Musiker und Mime der bundesrepublikanischen Nachkriegs-Ära, betont, dass ein dreifaches Jubiläum zu feiern sei: Sein 80. Geburtstag im März liegt schon etwas zurück, die Goldene Hochzeit stand im Oktober an, und jetzt läuft mittlerweile die fünfte Abschiedstour, von der Kraus, der heuer in der Südsteiermark lebt und Wein anbaut, schon öfter sagte, es sei die unwiderruflich letzte.

Wohlige Nostalgie-Gefühle

So drahtig, wie der offenbar mit guten Genen gesegnete Gast sein Becken bewegt, wären viele Mittvierziger sicher auch gerne. Die mit Peter Kraus gereiften Musikfreunde, die meisten davon längst im Silver-Surfer-Alter, erleben an diesem Abend wohlige Nostalgie-Gefühle, und die bilden ja das Grundgerüst und Erfolgsrezept der Show, die Kraus in imposanten zweidreiviertel Stunden singend und erzählend mit feinem Background-Chor und herausragenden Musikern auftischt. Von der ersten Filmrolle des 13-Jährigen in Kästners „Das Fliegende Klassenzimmer“ geht es zum musikalischen Erweckungserlebnis mit Bill Haleys „Rock Around The Clock“ Mitte der 50er Jahre, das erste Kraus-Konzert im Deutschen Museum in München wird erwähnt, „Roll Over Beethoven“ von Chuck Berry knallt durch den Saal: Kraus wärmt die Story vom jungen Mann, der den Rock’n’Roll in Deutschland einführt, nicht zum ersten Mal auf, aber sein Publikum hört sie immer wieder gern.

Peter Kraus in der Halle Münsterland 2019 1/14 Seine große Jubiläumstour führte Rock'n'Roll-Legende Peter Kraus am 26. November 2019 in die Halle Münsterland. Foto: Gunnar A. Pier

Kaum zu glauben: Der Sänger wurde in diesem Jahr 80 Jahre alt. Foto: Gunnar A. Pier

Den Hocker, ulkte er zu Beginn der Show, habe er für seinen Bassisten mitgebracht. Der könne nicht mehr so lange stehen: "Der geht auf die 50 zu." Foto: Gunnar A. Pier

Begleitet wurde Peter Kraus von einer ausgezeichneten Band, Sängerinnen und Sängern. Foto: Gunnar A. Pier

Zwischen den Liedern erzählte er aus seinem Leben - immer spaßig und sympathisch. Foto: Gunnar A. Pier

Dass er die knapp 2000 Zuhörer immer wieder zum Mitsingen animieren konnte, ist ja wohl klar. Foto: Gunnar A. Pier

"Es ist meine fünfte Abschiedstournee", erklärte Peter Kraus selbstironisch . . . Foto: Gunnar A. Pier

. . . und gab nochmal richtig Gas. Foto: Gunnar A. Pier

Dazu singt, tanzt, twistet und wippt er wie vor 50, 60 Jahren. Und wenn er dazwischen den Schlager „Wenn Teenager träumen“ säuselt, dann eben als Kontrastprogramm aus einer Zeit, die befürchtete, dass die „unsittliche“ Musik aus Amerika die Jugend verderben könnte.

„ Die Plattenfirma wollte, dass ich die Teenager einlulle, und so lullte ich. Die Plattenfirma wollte, dass ich die Teenager einlulle, und so lullte ich. “ Peter Kraus

„Die Plattenfirma wollte, dass ich die Teenager einlulle, und so lullte ich“, sagt Kraus grinsend. Das konnte freilich auch Elvis, und der sang „Love Me Tender“, jenen Song, den Scherzkekse heute als Hymne der Eisenbahner bezeichnen. „Schön war die Zeit“, ist sich Kraus sicher, und er serviert vor der Pause noch Bill Ramseys unvergessene Zeile „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ oder den Love-Song „Sieben Mal“.

Mit einem Medley von „Wunderbare Beine“ bis „Va bene“ zieht der muntere Abend in der gut besetzten Halle Münsterland nach der Pause weiter, streift die Zeit der Beatles und liefert ein paar wehmütige „B-Seiten“, wie etwa die „Blue Melody“ oder die „Straße der Vergessenen“. Auch Marlene Dietrich kommt mit „Sag mir, wo die Blumen sind“ tiefsinnig zu Wort. Abschließend lassen es Peter Kraus und seine Musiker dann noch mal derbe krachen, von den Stones und „Satisfaction“ bis hin zum „Sugar Baby“, das ja doch bitte lieb sein soll.

Allerletztes Abschiedskonzert in Münster?

So zieht der Novemberabend in Windeseile dahin, und vor dem geistigen Auge der in den Reihen wippenden und später an der Bühne swingenden Damen und Herren zieht zugleich noch einmal die Jugendzeit vorbei. Schön war die Zeit mit Peter Kraus. War das jetzt wirklich das allerletzte Abschiedskonzert in Münster?