Paris (dpa) - Der britische Rocksänger Peter Doherty (40) muss wegen Drogenerwerbs eine Geldstrafe von 5000 Euro zahlen. Er habe gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen und sei zu 100 Tagessätzen von je 50 Euro verurteilt worden, bestätigte die französische Staatsanwaltschaft am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Paris.

Der Sänger der Indie-Band Babyshambles und The Libertines war in der Nacht zu Freitag in der französischen Hauptstadt festgenommen worden. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme im Stadtteil Pigalle stand er unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Bereits in der Vergangenheit kam Doherty immer wieder wegen seiner Sucht in die Schlagzeilen.