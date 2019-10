Berlin (dpa) – Ein großes Geschäft mit der Not anderer Leute macht ein Medizinerpaar in Bernhard Kreutners Krimidebüt «Der Preis des Lebens». Bei einer Beerdigung passiert ein Missgeschick, so dass aus einem Sarg eine zweite, verstümmelte Leiche herausfällt. Es stellt sich heraus, dass der Leiche fachmännisch Organe entnommen worden waren.

Von dpa