Rechtsmediziner sind in den vergangenen Jahren zu den heimlichen Stars vieler Fernsehkrimis geworden. So glauben auch zunehmend Laien, sie würden sich in der Materie auskennen.

Weit gefehlt, sagt der Berliner Rechtsmediziner Michael Tsokos in seinem Büchlein «Schwimmen Tote immer oben?». In 30 kurzen Kapiteln erklärt Tsokos amüsant und informativ zugleich, welche Klischees es über Themen wie Mumifizierung, DNA-Analysen, Schussverletzungen oder Obduktionen gibt und wie sich die Realität von diesen Vorstellungen unterscheidet.

Tsokos schreibt in einem lockeren Ton, oft begleitet von etwas Ironie. Die im Grunde ziemlich grausige Materie wird durch Zeichnungen von Christoph Kellner illustriert, so dass die Lehrstunde in Sachen Rechtsmedizin nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam geraten ist.

