«Die Luft vibriert» - Helene-Fischer-Konzert im ZDF

Berlin/Hamburg (dpa) - Seit Monaten gönnt sich Helene Fischer eine Auszeit - aber im vergangenen Jahr war sie monatelang auf Tour, hat Dutzende Konzerte gegeben, im Sommer stand sie auf Bühnen in mehreren Stadien.

«Das Erlebnis, ein Stadionkonzert zu geben, ist und bleibt von der Atmosphäre einfach magisch», schwärmt Fischer im Rückblick auf ihre Tournee. «Die Luft vibriert, Euphorie umhüllt dich, das Blut rauscht durch die Adern und man feiert mit Tausenden Menschen eine gigantische Party!»

Das ZDF will den Fans nun die Pause der Sängerin verkürzen und zeigt am Samstag (24.8., 20.15 Uhr) den Konzertfilm «Helene Fischer - Spürst Du das?» mit Aufnahmen aus dem Hamburger Volksparkstadion im Juli 2018, Regie führte der Brite Paul Dugdale.

Wer genau hinschaut, sieht dann am Samstagabend auch Thomas Seitel auf der Bühne. Mit dem Tänzer aus ihrem Team ist Fischer, die vor wenigen Wochen ihren 35. Geburtstag gefeiert hat, inzwischen liiert. Zum Zeitpunkt des Konzerts ahnten die Fans noch nicht, dass die Sängerin und ihr langjähriger Partner Florian Silbereisen kurz vor Weihnachten ihre Trennung bekanntgeben würden. Zum Beispiel als Fischer «Atemlos durch die Nacht» singt, ist Seitel dabei - und hilft der Schlagerkönigin bei ein paar akrobatischen Kunststückchen.

«Ich bin unglaublich dankbar – für diese großartige Tour und natürlich diesen Film», teilt Fischer mit. Sie fühle sich geehrt, dass Regisseur Dugdale, der schon mit Adele, Ed Sheeran und den Rolling Stones zusammengearbeitet habe, die «Show so perfekt in Szene gesetzt» habe. Länger als zwei Stunden geht der Film, eine meist bunt-glitzernde Musikshow. Fischer singt viele eigene Lieder, covert aber auch wieder Songs. Das Publikum tobt, als sie und ihre Band und Sänger einen 90er-Dance-Hit nach dem anderen präsentieren - ob «Rhythm is a Dancer», «What is Love» oder «Sing Hallelujah».

Die Bühnenshow sei eine große Sommerparty, schrieb das ZDF vorab. Und tatsächlich feiert und singt das Publikum die mehr als zwei Stunden kräftig mit - ein älteres Paar tanzt einen Discofox und kleine Kinder wippen auf den Schultern der Eltern. Und die Sängerin bedankt sich immer wieder beim Publikum, bei «jedem einzelnen, der gekommen ist». Auch auf der Bühne gibt es einen Gast: Sänger Ben Zucker sorgt für einen der ruhigeren Momente des Abends, er singt gemeinsam mit Fischer das Lied «Freiheit» von Marius Müller-Westernhagen.

«Alle, die mitgefeiert haben, waren für meine tägliche Dopaminausschüttung verantwortlich», sagt Fischer. Und sie hat auch einen Tipp für diejenigen, die das Konzert am Samstag im Fernsehen anschauen wollen: «Holt euch ein leckeres Getränk und genießt im Kreise eurer Lieben diese Show! Das ist zumindest mein Plan!»