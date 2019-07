Berlin (dpa) - Stars und Sternchen sind auch nur Menschen - in der neuen Reihe «Promis Privat» begleitet Sat.1 bekannte Gesichter aus der Regenbogenpresse durch den Alltag.

Iris Klein, Mutter von Daniela Katzenberger, zum Beispiel ist sich sicher: In ihrer Finca auf Mallorca spukt es. Kann der mysteriöse Geist vertrieben werden? Influencerin Yeliz Koc fühlt sich derweil nicht wohl in ihrer Haut: «Ich schwitze sehr viel. Wenn ich Leuten die Hand schüttle, fühle ich mich unwohl, weil es so feucht ist.» Für die 25-Jährige steht fest: Der Schweiß muss weg - und zwar langfristig. «Promis Privat» beginnt am kommenden Montag und läuft werktags außer samstags um 18 Uhr.