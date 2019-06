Berlin (dpa) - Sie sind alle drei langjährige «Tatort»-Kommissare und diesmal zusammen, aber in ganz anderen Rollen als sonst zu sehen.

In «Zwischen zwei Herzen» spielen Anna Schudt und Felix Klare ein Paar, desssen Ehe sich nicht mehr prickelnd anfühlt und auf die Probe gestellt wird, als Mark Waschke auf der Bildfläche auftaucht.

Waschke gibt üblicherweise an der Seite von Meret Becker im Berliner «Tatort» den coolen Ermittler Robert Karow. Anna Schudt muss als Kommissarin Martina Bönisch in Dortmund die Eigenheiten ihres Kollegen Peter Faber (Jörg Hartmann) hinnehmen. Und Felix Klare macht sich in Stuttgart als Kommissar Sebastian Bootz zusammen mit Richy Müller auf die Spur von Verbrechern.

In «Zwischen zwei Herzen» kommen sich Anna Schudt als vom Ehealltag genervte Ärztin und Waschke als ebenfalls emotional unterversorgter Restaurator schnell näher. Die Frage für beide ist: Wollen sie dafür ihr bisheriges Leben und ihre Partner aufgeben?

Das Erste zeigt den Film am Samstag (29. Juni) anders als geplant nicht um 20.15 Uhr, sondern wegen der Frauen-Fußball-WM erst um 21 Uhr.