Rom (dpa) - Italien bangt um den beliebten Schriftsteller Andrea Camilleri. Der 93-Jährige sei am Montagmorgen wegen Kreislauf- und Atemstillstands in Rom ins Krankenhaus eingeliefert worden, hieß es in einer Mitteilung der Klinik Santo Spirito. Er sei reanimiert worden und werde beatmet. Auch liefen weitere Untersuchungen, hieß es am Nachmittag.

Der Sizilianer ist für seinen Romanhelden, den kauzigen Kommissar Salvo Montalbano, international bekannt. Camilleri scheut auch im hohen Alter die Öffentlichkeit nicht. Für den 15. Juli ist ein Auftritt in den Caracalla-Thermen in Rom geplant.

Schlagzeilen machte er zuletzt mit kritischen Äußerungen über den italienischen Innenminister Matteo Salvini. Dieser zeigt sich in der Öffentlichkeit oft mit einem Rosenkranz - das rufe Brechreiz in ihm hervor, hatte Camilleri gesagt. Camilleri gilt als kritische Stimme des Landes und warf auch in seinen Geschichten immer wieder ein Schlaglicht auf heikle Themen wie Korruption oder das organisierte Verbrechen.

Der gebürtige Sizilianer hat mehr als 100 Bücher geschrieben, schaffte aber erst mit fast 70 Jahren mit seinen «Montalbano»-Krimis den Durchbruch. Historische Romane dagegen brachten ihm nur wenig Erfolg ein.