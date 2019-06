Berlin (dpa) - Der Wiener «Tatort» hat am Sonntagabend die stärkste Quote in der Primetime erzielt. 7,42 Millionen (26,1 Prozent) verfolgten ab 20.30 Uhr im Ersten, wie die Ermittler Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) mal wieder einen politischen Sumpf austrocknen müssen.

Zuvor hatten 6,86 Millionen (25,6 Prozent) die Sondersendung «Brennpunkt» zum Rücktritt der SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles verfolgt.

Die anderen Sender folgten mit deutlichem Abstand. Im ZDF kam die Schnulze «Ein Sommer in Südfrankreich» mit Julie Engelbrecht und Bruno Bruni auf 3,66 Millionen (12,9 Prozent). Auf Sat.1 sahen 2,04 Millionen (7,4 Prozent) den Science-Fiction-Film «Men in Black 3». Für den ProSieben-Thriller «The Girl on the Train» interessierten sich 1,13 Millionen (4,1 Prozent). RTL hatte die US-Kommödie «Ted 2» im Programm, das wollten 1,10 Millionen (4,0 Prozent) sehen.

Die Reportage «Sommertrends 2019» auf Kabel eins erreichte 830 000 Zuschauer (3,0 Prozent). Bei Vox flimmerte die Styling-Show «Promi Shopping Queen», dort waren 770 000 (3,1 Prozent) am Bildschirm dabei. Mit dem Drama «Die Welle» auf RTL II verbrachten 690 000 Leute (2,5 Prozent) den Abend.