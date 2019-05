Am Dienstag fanden Dreharbeiten auf Schloss Drachenburg in Königswinter statt. Weitere Drehorte gibt es bis Ende Juni in Mecklenburg-Vorpommern und Österreich, wie die ARD Degeto mitteilte. Die Produktion mit dem Arbeitstitel «Berthold Beitz – ein unruhiges Leben» soll voraussichtlich Ende dieses Jahres im Ersten gezeigt werden.