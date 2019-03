Auch in der Wirtschaft, an den Universitäten und in den Medien fanden sie auskömmliche Posten. Winkler erinnert in seinem prononciert und kämpferisch geschriebenen Buch an viele Skandale wie etwa den des ehemaligen SS-Mannes Hans Ernst Schneider, der unter falscher Identität zum Rektor der Technischen Hochschule in Aachen avancierte. Neben den Personen lebte oft auch das braune Gedankengut nur leicht abgeschwächt fort, etwa in autoritären Erziehungsratgebern. Doch am Ende überrascht der Autor mit dieser Erkenntnis: Die Bundesrepublik schaffte ausgerechnet mit den alten Nazis einen richtigen Neustart. Die Demokratie nahm die Demokratiefeinde mit ins Boot und nach 20 Jahren war der Fall erledigt.

Willi Winkler: Das braune Netz. Wie die Bundesrepublik von früheren Nazis zum Erfolg geführt wurde, Rowohlt Berlin, 416 Seiten, 22,00 Euro, ISBN 978-3-7371-0039-7