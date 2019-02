London (dpa) - Die britische Sängerin Dua Lipa ist mit vier Nominierungen erneut die große Favoritin bei den Brit Awards, die am Mittwochabend in London verliehen werden.

Die Londonerin ist mit den beiden Songs «IDGAF» und «One Kiss», einem Duett mit Calvin Harris, jeweils für die beste britische Single und das beste britische Video nominiert. Ebenfalls vier Nominierungen erhielt die Sängerin und Songwriterin Anne-Marie («2002»), die in beiden Kategorien mit Dua Lipa konkurriert und zudem als beste britische Künstlerin und für das beste Album («Speak Your Mind») nominiert ist.

Bei den Männern haben Craig David («7 Days»), Sam Smith («Too Good At Goodbyes») und George Ezra Chancen auf den Preis als bester britischer Künstler. Ezra ist auch für die beste Single («Shotgun») und das beste Album («Staying At Tamara's») nominiert. In den internationalen Kategorien dürfen sich unter anderem Ariana Grande, Shawn Mendes und Eminem Hoffnungen auf einen Brit Award machen.

Neben den Grammys gelten die «Brits» als einer der wichtigsten Musikpreise der Welt. Die Verleihung findet im Rahmen einer großen Show in der Londoner O2-Arena statt. In diesem Jahr sollen unter anderem Jess Glynne, Rag'n'Bone Man, Little Mix, George Ezra sowie Dua Lipa mit Calvin Harris auftreten.