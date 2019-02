Berlin (dpa) - Die britische Sängerin Dua Lipa (23, «One Kiss») hat bodenständige Wünsche. «Ich möchte auf jeden Fall versuchen, jedes Jahr zwei Wochen freizunehmen, das Telefon auszuschalten und irgendwo hinzufahren, wo ich vorher noch nicht war», sagte die Musikerin, die bereits drei Millionen Alben und 32 Millionen Singles weltweit verkauft hat, der Deutschen Presse-Agentur.

Zwar sei sie sehr viel international unterwegs, so die 23-Jährige, aber es laufe immer nach dem gleichen Schema ab: «Ich komme an, mache etwas Sightseeing, trete auf und fliege wieder weg.» Im vergangenen Jahr sei sie zwei Wochen in Indien gewesen. Es habe ihr sehr gefallen, das Handy auszuschalten. «Es ist auch für das eigene Gehirn gut, einen Gang zurückzuschalten und sich ganz auf die Umgebung zu konzentrieren.»

Für dieses Jahr plant Lipa ein neues Album und diverse Auftritte. Ein wichtiger Termin steht auch schon fest: Am 11. Februar werden die Grammy Awards verliehen, Lipa ist nominiert in den Kategorien «Bester neuer Künstler» und «Beste Dance Aufnahme».