Los Angeles (dpa) - Die Krimiserie «The Assassination of Gianni Versace» um den Mord am italienischen Modedesigner zählt zu den großen Gewinnern der diesjährigen Golden Globes.

Die Macher holten am Sonntag (Ortszeit) die Trophäe in der Kategorie als beste Mini-Serie. Außerdem gewann Darren Criss einen Golden Globe, der in der Serie den Mörder Andrew Cunanan spielt. Cunanan hatte Versace 1997 in Miami ermordet.

Regisseur Ryan Murphy erinnerte in seiner Dankesrede daran, dass Homophobie - Versace war homosexuell - bis heute ein Problem sei. «Unsere Serie dreht sich um eine bestimmte Zeit, aber diese Kräfte sind nicht historisch. Sie sind hier, sie sind unter uns und wir müssen Widerstand leisten.» Künstler im Filmgeschäft müssten diejenigen vertreten, die noch nicht ausreichend vertreten seien.

Darren Criss setzte sich gegen den deutsch-spanischen Schauspieler Daniel Brühl durch, der nach seiner zweiten Nominierung für einen Golden Globe erneut leer ausging. Brühl war für seine Rolle in der Krimiserie «The Alienist» («Die Einkreisung») im Rennen. Er spielt darin einen Psychologen, der in New York im Jahr 1896 eine Mordserie aufklären soll. 2014 war Brühl schon einmal für seine Rolle im Formel-1-Drama «Rush - Alles für den Sieg» nominiert, dann gewann aber Jared Leto mit «Dallas Buyers Club».

Als beste TV-Serien gewannen der Spionage-Thriller «The Americans» und die Comedy-Serie «The Kominsky Method» über einen in die Jahre gekommenen Schauspieler. Gespielt wird dieser von Michael Douglas, der zugleich einen Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einer Musical- oder Comedy-Serie gewann.