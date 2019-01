Las Vegas (dpa) - US-Musikerin Britney Spears (37) wollte ab Anfang Februar in Las Vegas ihre neue Bühnenshow «Domination» präsentieren - doch nun hat die Sängerin alle Auftritte bis auf Weiteres abgesagt.

Wegen einer schweren Erkrankung ihres Vaters lege sie eine unbefristete berufliche Auszeit ein, teilte Spears am Freitag auf ihrer Webseite mit.

Dies sei eine schwierige Entscheidung gewesen, doch die Familie stehe an erster Stelle, schrieb die Sängerin auf Instagram zu einem alten Familienfoto, das sie als Kind an der Seite ihrer Eltern Jamie (66) und Lynne (63) zeigt. «Wir haben eine sehr besondere Beziehung und ich will in dieser Zeit bei meiner Familie sein, so wie sie immer für mich da gewesen sind», schrieb Spears und entschuldigte sich bei ihren Fans.

Ihr Vater sei vor wenigen Monaten im Krankenhaus beinahe gestorben, führte Spears weiter aus. Es sei noch ein langer Weg bis zu seiner vollständigen Genesung. Sie wolle sich jetzt ganz ihrer Familie widmen.

Jamie Spears verwaltet seit Jahren das Vermögen seiner berühmten Tochter. Britney Spears hat selbst zwei Söhne im Alter von 12 und 13 Jahren. Im Oktober hatte die Sängerin ihre neue Las-Vegas-Show groß angekündigt. Sie habe sich sehr auf die Auftritte und auf ihre Fans gefreut. Die kurzfristige Absage breche ihr nun das Herz, schrieb Spears am Freitag.

Ihr Debüt in der Casino-Stadt gab Spears 2013 mit «Piece of Me», die Show lief vier Jahre lang bis 2017. Über 248 Auftritte, bei denen Hits wie «Baby... One More Time», «Toxic» und «Oops I did It Again» zu hören waren, hatten dem Magazin «Billboard» zufolge 138 Millionen Dollar (121 Mio Euro) eingespielt.

In Las Vegas haben viele große Künstler regelmäßige Auftritte, darunter zuletzt Celine Dion, Mariah Carey und Elton John.