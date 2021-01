In 1:53,45 Minuten schrammte die fünfmalige Weltmeisterin aus den USA in der Thialf-Halle nur knapp am Bahnrekord über 1500 Meter vorbei und ließ den mitfavorisierten Niederländerinnen Antoinette de Jong und Ireen Wüst keine Chance. Deutsche Läuferinnen waren erneut nicht für die A-Gruppe qualifiziert und werden auch bei der WM auf dieser Strecke nicht dabei sein.

