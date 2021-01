Katharina Althaus, Juliane Seyfarth, Anna Rupprecht und Luisa Görlich belegten am Samstag den fünften Platz. Den Sieg sicherte sich das Quartett der Gastgeberinnen vor dem Team aus Norwegen und den Österreicherinnen.

Für die Springerinnen war es erst die zweite Weltcup-Veranstaltung in diesem Winter überhaupt. Wegen der Coronavirus-Pandemie waren mehrere Springen verschoben oder abgesagt worden. Beste Deutsche war Althaus. Die Oberstdorferin sprang 87,5 und 88,5 Meter weit. Am Sonntag ist das Team von Bundestrainer Andreas Bauer in Einzel gefordert.

