Die 22 Jahre alte Dresdnerin musste sich im Finale am Samstag nur der niederländischen Olympiasiegerin Suzanne Schulting beugen.

Bisher galten drei EM-Bronzeplaketten als größte Erfolge für Anna Seidel. 2020 hatte sie den dritten Platz in Debrecen auf ihrer Spezialstrecke über 1500 Meter geholt, dazu stand sie 2016 und 2018 jeweils über 1000 Meter auf dem Podium.

In Danzig hatte Seidel mit der besten Zeit des Halbfinales ihren Lauf gewonnen und ihre blendende Form unterstrichen. Da sie auch auf den beiden weiteren Einzelstrecken über 500 und 1000 Meter in die nächste Runde einzog, steigen nun auch ihre Chancen auf eine gute Mehrkampfplatzierung. Die 500 Meter werden noch am Samstag entschieden, die 1000 Meter am Sonntag.

