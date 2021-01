Der 23 Jahre alte Schwarzwälder belegte am Freitag beim Massenstart über 15 Kilometer in der klassischen Technik den sechsten Rang und ließ damit Weltklasse-Akteure wie Maurice Manificat (Frankreich) oder Jewgeni Below aus Russland hinter sich. Der Sieg in Val di Fiemme ging erneut an den Russen Alexander Bolschunow, der in der Gesamtwertung inzwischen fast drei Minuten Vorsprung auf Manificat (2:37 Minuten) und seinen Landsmann Iwan Yakimuschkin (2:47) hat. Brugger, der am Dienstag schon Zehnter wurde, belegt im Gesamtranking Rang 31.

Ebenfalls in die Punkteränge gelaufen waren Florian Notz (13.), Jonas Dobler (23.), Thomas Bing (26.) und Lucas Bögl auf Rang 30. Bögl ist in der Tour-de-Ski-Gesamtwertung auf Rang 13 der bislang beste Deutsche. Im italienischen Val di Fiemme stehen am Samstag und Sonntag zwei weitere Etappen zum Abschluss des Traditionsevents an.

