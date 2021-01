Der 59-Jährige wird das Geld aus der Versteigerung unter anderem sozialen Einrichtungen in Auerbach und Umgebung spenden. Deckert, der 1980 bei den Olympischen Winterspielen in Lake Placid Silber von der Normalschanze geholt hatte, ist heute Oberbürgermeister der Stadt Auerbach im Vogtland und ehrenamtlicher Präsident des VSC Klingenthal.

«Ich möchte Leuten in meinem Umfeld, denen es durch die Corona-Krise finanziell nicht so gut geht, etwas unter die Arme greifen und deshalb die Gesamtsiegertrophäe von 1982, den Goldenen Adler - der natürlich nicht aus Gold ist und der auch schon ein paar Gebrauchsspuren hat - versteigern», hatte Deckert zum Start der Versteigerung Ende Dezember in einem Facebook-Video gesagt. Der ehemalige Wintersportler hatte bereits seine Olympia-Medaille verkauft und das Geld für einen guten Zweck gespendet.

