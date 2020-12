«Momentan ist der Plan ohne Zuschauer im Stadion. Das ist schade, weil ich die Idee der Slowenen sehr schön fand», sagte der Italiener. Die Organisatoren in Planica hatten ursprünglich überlegt, den Fans Zutritt zur riesigen Skiflugschanze zu gewähren, in dem sie in ihren Autos im Auslauf parken. Die Situation in dem Land sei noch «schwierig», ergänzte Pertile.

© dpa-infocom, dpa:201202-99-547919/2