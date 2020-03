Hamar (dpa) - Unbeeindruckt von den heftigen Attacken des Bundestrainers hat Claudia Pechstein mit 48 Jahren ihre 24. Mehrkampf-WM über die Runden gebracht, ist aber wie schon in den Vorjahren deutlich an den Top 10 vorbeigelaufen.

Für die Lichtblicke im deutschen Team sorgte bei der erstmals parallel ausgetragenen Sprint- und Mehrkampf-WM in Hamar der Inzeller Joel Dufter. Mit Platz acht im Vierkampf-Klassement erzielte der 24-Jährige sein bislang bestes WM-Resultat und durfte nach dem ersten 1000 Metern als Zweiter zum ersten Mal in seiner Karriere das Podest besteigen. «Ich habe mich sehr gut motivieren können, nachdem ja die WM in Salt Lake City so bitter für mich verlief», meinte Dufter, der vor 14 Tagen wegen eines Infekts nicht bei der Einzel-WM am Start stehen konnte.

Dennoch räumte Dufter ein, dass vier harte WM-Rennen an zwei Tagen für ihn «völlig ungewohnt» waren und ihren Tribut forderten. Daher war er als Zehnter im zweiten 1000-Meter-Rennen in 1:09,44 Minuten sogar 15 Hundertstel langsamer als Trainingsgefährte Nico Ihle, der Neunter wurde und im Vierkampf auf Platz zehn landete.

Claudia Pechstein, die für die formschwache Michelle Uhrig ohne Vorbereitung ins Feld gerutscht war, hatte mit dem WM-Ausgang nichts zu tun. Sie verpasste erwartungsgemäß das Finale über 5000 Meter und beendete ihre 24. Mehrkampf-WM - noch nie hatte eine Läuferin so viele WM-Teilnahmen verbuchen können - auf Platz 19.

«Andere wären nach den üblen Attacken des Bundestrainers vielleicht abgereist. Aber ich lasse mich nicht von Erik Bouwman beschmutzen», erklärte Pechstein, warum sie der Bitte des Verbandes nachkam und den WM-Startplatz sicherte. Der Niederländer hatte Pechstein am Tag vor der WM heftig angegriffen, ihr «übertriebene Freundlichkeit» vorgeworfen und der Berlinerin eine «boshafte doppelte Agenda» und «nur Eigeninteressen» unterstellt. Pechstein hatte sich sarkastisch für diesen «Motivationsschub» bei Bouwman bedankt.

Beide Sprint-Titel gingen nach Japan: an Olympiasiegerin Miho Takagi und Tatsuya Shinhama, der damit eine 33 Jahre währende Durststrecke der Asiaten beendete. Zuletzt hatte Akira Kuroiwa 1987 für Japan die Sprint-WM gewonnen.