Katharina Hennig belegte als beste Deutsche Rang acht. Bundestrainer Peter Schlickenrieder sprach in der ARD von einer «Weltklasseleistung» der 22 Jahre alten Sächsin.

Acht Tage vor dem Erfolg in ihrer Heimat hatte Johaug bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Österreich bereits das Langdistanzrennen für sich entschieden. Johaug war nach einer 18-monatigen Dopingsperre in diesem Winter in den Weltcup zurückgekehrt und prägt die Saison mit überlegenen Siegen.