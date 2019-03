Kvitfjell (dpa) - Skirennfahrer Dominik Paris hat die Abfahrt im norwegischen Kvitfjell gewonnen und die Entscheidung im Disziplin-Weltcup noch einmal spannend gemacht.

Der italienische Kitzbühel-Sieger landete am Samstag auf der Olympia-Strecke von Lillehammer 1994 vor dem im Abfahrts-Weltcup führenden Beat Feuz aus der Schweiz. Dritter wurde der Österreicher Matthias Mayer.

Mit dem dritten Abfahrts-Saisonsieg des 29-jährigen Paris ist die Entscheidung um die kleine Kristallkugel vertagt. Sie fällt erst bei der letzten Weltcup-Abfahrt zwischen Paris und Feuz. Der Schweizer hat vor dem letzten Saisonrennen in zwei Wochen in Andorra 80 Punkte Vorsprung vor dem Südtiroler. «Das beste kommt jetzt zum Schluss», sagte Paris mit Blick auf das Duell mit Feuz im Saison-Finale.

Als bester der fünf DSV-Athleten fuhr Josef Ferstl auf den 16. Rang. «Zweidrittel der Fahrt waren ganz ordentlich. Ich probiere es jedes Jahr wieder und bekomme es einfach nicht gebacken», kommentierte der 30-Jährige vom SC Hammer im ZDF-Interview. Dominik Schwaiger und Klaus Brandner landeten gar nur auf den Plätzen 39 und 41, Christof Brandner und Manuel Schmid schieden aus.

«Unten zieht der Ski einfach nicht. Und das sind am Ende dann die hundertstel Sekunden, die fehlen.» Es liege aber nicht am Material oder der Abstimmung, betonte Ferstl: «Ich will unten einfach zu schön fahren und verliere den Kampfgeist. Da muss ich aggressiver fahren. Das ist mein großes Manko.» In seiner Spezialdisziplin Super-G am Sonntag (11.00 Uhr) will es Ferstl besser machen.