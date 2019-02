Der dreimalige WM-Medaillengewinner von Are erlitt im Kombinations-Super-G im bulgarischen Bansko einen Riss des vorderen Kreuzbandes und einen Riss des Innenmeniskus im linken Knie. Das teilte der Österreichische Skiverband nach einer Untersuchung in der Privatklinik Hochrum mit. Der 23 Jahre alte Schwarz, der sich die Verletzung bei einem Sprung kurz vor dem Ziel zugezogen hatte, wurde noch am Freitag operiert.