«Aber dazu muss er noch einige Dinge in Ordnung bringen», sagte er in einem Interview des «Münchner Merkur». Der 34 Jahre alte Neureuther habe noch Probleme mit der Materialabstimmung und Trainingsrückstand. «Man sieht, dass er es immer noch auf dem gleichen hohen Niveau kann, aber halt nicht so stabil in der Abfolge. Wenn er das in Ordnung bringt, ist er von seinem Potenzial immer jemand, den man nicht abschreiben darf», sagte Maier.

Neureuther ist nach einem Kreuzbandriss in seiner Comeback-Saison. Weitere gesundheitliche Probleme kosteten ihn seither viel Zeit. Bei seinen wohl letzten Weltmeisterschaften startet er absehbar nur im Slalom am 17. Februar.