«Nach einer genauen Untersuchung wurde ein unverschobener Fersenbeinbruch am rechten Fuß festgestellt», teilte der Österreichische Skiverband mit. Erwartet wird eine Pause von sechs bis acht Wochen für den 29-Jährigen, der in diesem Winter schon zwei Weltcup-Rennen gewonnen hatte. Ob Franz vor den letzten Speedrennen am 13. und 14. März überhaupt noch fahren kann, ist offen. Er hatte bei der Abfahrt auf der Streif einen harten Schlag kassiert, nach dem Steilhang abgeschwungen und aufgehört.