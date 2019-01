Nach Sprüngen auf 89 und 94,5 Meter fehlte Althaus nur ein Meter auf die siegreiche Iraschko-Stolz (93,5 und 92,5 Meter), die schon in der Vorwoche in Sapporo starke Leistungen gezeigt hatte. Im Gesamtklassement ist die Olympia-Zweite Althaus mit 590 Punkten klar an der Spitze.

Auch die bisherige Gesamtdritte Juliane Seyfarth auf Platz acht und die Sotschi-Olympiasiegerin Carina Vogt (13.) schafften es unter die Top 15 und sorgten damit für ein gutes Mannschaftsergebnis der DSV-Frauen. Ramona Straub wurde 17., Anna Rupprecht belegte Rang 22. In Zao finden am Samstag und Sonntag zwei weitere Wettkämpfe statt.