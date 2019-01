«Wir hoffen alle, dass sich die Gefahrensituationen möglichst schnell bereinigen lassen. Gerade auch in den Nachbargemeinden, und dass es trotzdem möglich ist, dass wir ab Mittwoch Gastgeber für Sportler und Besucher in der Chiemgau-Arena sein können», sagte Ruhpoldings Bürgermeister Claus Pichler in einer am späten Sonntagabend veröffentlichten Video-Botschaft.

Beim Weltcup in Ruhpolding stehen am Mittwoch und Donnerstag die Sprintrennen der Männer und Frauen auf dem Wettkampf-Programm. Der Weltcup endet am Sonntag mit den beiden Massenstart-Rennen. «Gott sei Dank ist es jetzt so, dass der Wetterbericht uns Hoffnung gibt, dass es in den nächsten Tagen zu einer deutlichen Wetterbesserung kommt, dass wir ab Mittwoch sogar eine Wetterberuhigung und schönes Wetter haben», sagte Pichler. Man müsse allerdings noch vorbereitende Arbeiten in der Chiemgau-Arena abwickeln und sich mit dem Landratsamt des Kreises Traunstein «auch im Hinblick auf die Fragen der Sicherheit» abstimmen, um Gefährdungen ausschließen können.

«Wir in Ruhpolding sind froh, dass wir inzwischen alle wichtigen Dächer so räumen konnten, dass keine Gefahrensituation mehr, momentan zumindest, besteht», sagte Pichler. Der SPD-Politiker betonte, dass die Rettungskräfte «die überörtlich von der Bundeswehr und den Rettungsorganisationen» in Ruhpolding im Einsatz waren «zu keiner Zeit für die Wettkampfvorbereitung in der Chiemgau Arena» eingesetzt worden seien, sondern nur für die Dach-Abräumungen bei allgemein wichtigen Gebäuden.