Die hätte eigentlich an diesem Wochenende ausgefahren werden sollen, war wegen des vielen Schnees aber bereits am Mittwoch frühzeitig abgesagt worden. In Cortina stehen damit am 18. und 19. Januar je eine Abfahrt sowie am 20. Januar ein Super-G auf dem Programm. Angaben dazu, wo der für St. Anton geplante Super-G stattfinden soll, gab es zunächst nicht.

Vonn wollte ursprünglich nach ihrer langen Verletzungspause bei den Speed-Rennen in St. Anton wieder an den Start gehen, musste ihr Comeback wegen der Absagen allerdings verschieben. Vonn war im November im Training gestürzt und hatte sich eine Knieverletzung zugezogen. Deswegen hat sie im WM-Winter noch kein Rennen bestritten. Sie will den Allzeit-Rekord des Schweden Ingemar Stenmark brechen - zu dessen Bestmarke von 86 Erfolgen fehlen ihr noch vier Siege.