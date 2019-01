In Österreich stehen am Samstag eine Abfahrt und am Sonntag ein Super-G an. «Ich bin noch NICHT fertig», schrieb die den Weltcup-Siegrekord jagende Vonn bei Instagram. «Das waren harte sechs Wochen, aber ich bin zurück auf Ski und begeistert, an den Start zurückzukehren. Ich sehe euch in St. Anton am Wochenende.»

Vonn war im November im Training gestürzt und hatte sich eine Knieverletzung zugezogen. Deswegen verpasste sie drei Speed-Rennen auf ihrer Lieblingsstrecke in Lake Louise sowie zwei in Gröden und damit fünf Chancen, ihren bislang 82 Weltcup-Siegen weitere hinzuzufügen. Vonn will den Allzeit-Rekord von Ingemar Stenmark brechen - zu dessen Bestmarke von 86 Erfolgen fehlen ihr noch vier.

Ob sie in St. Anton die Chance dazu hat, ist offen. Wegen der aktuell heftigen Schneefälle in Österreich brauchen die Veranstalter in Tirol wohl viel Wetter-Glück und einen organisatorischen Kraftakt, um die Piste für die Trainings und die Rennen präparieren zu können.